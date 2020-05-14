شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: المسحة الطبية الخاصة بكورونا يمكن إجرائها أكثر من مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن أخذ المسحة الطبية الخاصة بكشف الإصابة بفيروس كورونا يخضع لتقييم المختصين.
وأوضح، خلال لمؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أنه في حال كان مبني على وجود أعراض معينة سيتم أخذها، ومن الممكن إعادتها أكثر من مرة للتأكد، وتعتمد على مستوى المخاطر.
يذكر أن المتحدث قد أعلن اليوم عن تسجيل 2039 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة.
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