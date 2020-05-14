شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. «الصحة» تكشف سبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لدى الإناث والأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد لدى الإناث والأطفال، حيث رصدت الوزارة خلال الأسابيع الماضية ارتفعت نسبة الإصابة لدى الأطفال إلى 125%، والنساء إلى 100%.

وأرجع، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، سبب ذلك إلى عدم التزام البعض بالتباعد الاجتماعي.

وناشد المتحدث الرسمي الجميع بالابتعاد عن التجمعات، والتقيد بالسلوكيات الصحية، ومن أهمها البقاء في المنزل، وترك مسافة آمنة، وارتداء الكمامة القماشة عند الخروج، ومداومة غسل اليدين، وعدم لمس الأسطح والوجه.