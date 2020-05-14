شكرا لمتابعة خبر عن السياحة :اعفاء المنشآت من رسوم إصدار وتجديد التراخيص لمدة عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة السياحة إطلاق مبادرة إعفاء المنشآت السياحية من رسوم إصدار وتجديد التراخيص. أعلنت وزارة السياحة إطلاق مبادرة إعفاء المنشآت السياحية من رسوم إصدار وتجديد التراخيص. واوضحت الوزارة بأن المبادرة تهدف الي تخفيف الاعباء المالية المنشأت فضلا عن توفيز النفقات المالية لضمان استمرار المنشآت والحد من فقدان الوظائف وحددت الوزارة فتره الإعفاء لمدة عام.

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