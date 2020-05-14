4 نصائح تحميك من مخاطر الكهرباء في المنزل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قدمت المديرية العامة للدفاع المدني عدة نصائح للوقاية من مخاطر الكهرباء في المنزل. قدمت المديرية العامة للدفاع المدني عدة نصائح للوقاية من مخاطر الكهرباء في المنزل. ونصحت بتجنب استخدام وشراء الوصلات التوصيلات رديئة الصنع، بجانب عدم تحميل المقابس والدوائر الكهربائية فوق طاقتها المخصصة. كما نصحت بعدم تمديد الأسلاك الكهربائية تحت السجاد، أو بالقرب من الستائر والمفروشات، وكذلك عدم شحن الأجهزة الناقلة خلال فترة النوم.

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