شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تسجل 2039 إصابة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن تسجيل 2039 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغ 46869 حالة، بينها 27535 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، ومعظمها حالات مستقرة، منها 156 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

وأشار إلى أنه تم تسجيل 1429 حالة تعافي جديدة من الفيروس، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 19051 حالة، كما تم تسجيل 10 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 283 شخصًا .