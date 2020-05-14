بالفيديو.. أمطار غزيرة شمال «أبها»

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): كشف مقطع فيديو امطار غزيرة شمال أبها لليوم الخميس ٢١ رمضان ١٤٤١هـ. كشف مقطع فيديو امطار غزيرة شمال أبها لليوم الخميس ٢١ رمضان ١٤٤١هـ. واظهر مقطع الفيديو الذي بثه "طقس" عبر حسابه "تويتر" الامطار التي هطلت على شمال أبها، لتحل البركة والخير في رمضان. وعلق ناشر الفيديو بالدعاء ورفع البلاء والوباء عنا وعن المسلمين

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