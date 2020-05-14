انطلاق المؤتمر الافتراضي لوزراء التعليم بدول «الإيسيسكو» بمشاركة المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): انطلق اليوم المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء التعليم والتربية في دول "الإيسيسكو" وذلك برئاسة وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ. انطلق اليوم المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء التعليم والتربية في دول "الإيسيسكو" وذلك برئاسة وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ. ويأتى المؤتمر تحت شعار "المنظومات التربوية في مواجهة الأزمات والكوارث -كوفيد19"، بمشاركة ٤٣ دولة و١٢ منظمة دولية. واستعرض المؤتمر التجارب التربوية الناجحة للدول الأعضاء، وكيفية الاستفادة من هذه التجارب في ظل الفترة الحالية التى تشهد جائحة كورونا.

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