بالفيديو.. أمطار غزيرة على مخطط الوسام بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): وثق مقطع فيديو هطول امطار غزيرة اليوم الخميس على مخطط الوسام بمحافظة الطائف . وثق مقطع فيديو هطول امطار غزيرة اليوم الخميس على مخطط الوسام بمحافظة الطائف . وأظهر الفيديو تجمعات كبيرة من المياه بسبب الأمطار الغزيرة وسط حالة من التفاؤل . وكانت توقعات خبراء الأرصاد قد أشارت إلى استمرار عطول الأمطار على بعض المناطق اليوم .

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