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عدن - ياسمين التهامي - تعتزم جماعة الحوثي إغلاق جميع المولات الخاصة ببيع الملابس والبسطات في أكبر شوارع العاصمة صنعاء.

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عاجل : ميليشيا الحوثي تغلق أكبر شوارع وأسواق العاصمة صنعاء التجارية بعد قليل (مذكرة)

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وبحسب مذكرة من أمانة العاصمة موجهة إلى مدراء عموم أمانة العاصمة قضت بإغلاق جميع المولات الخاصة ببيع الملابس في العاصمة صنعاء، وتفصيلاً، تقضي المذكرة بإغلاق المحلات والبسطات في كلا من شارع هائل وشارع جمال وشارع الكميم وسوق ملابس الحصبة وشارع باب السلام وشارع بيت معياد وشارع مذبح، ابتداء من اليوم الخميس الساعة السادسة مساء لغرض الرش والتعقيم.



وكانت وسائل إعلام دولية، تحدثت عن بوجود تفشي كبير للحالات المصابة بكورونا في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية وسط تكتم شديد من قبل الحوثيين.