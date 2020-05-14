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عدن - ياسمين التهامي - أبدى حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد، عدم رضا عن أداء الحكومة والمؤسسات الوطنية الإماراتية في مكافحة الفيروس القاتل، مطلقا تصريحات توحي بعزمه على الإطاحة بها.

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كورونا يطيح بحكومة الإمارات وبن راشد في مأزق

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وأمس الأربعاء، قال بن راشد، في تغريد على حسابه في تويتر، أكد فيها أن العالم بعد كورونا ليس كالعالم قبله.

وصرح بأن حكومة الإمارات ستراجع هيكل الحكومة وحجمها، وبين أنه يوجد احتمالية كبيرة لتغييرات قريبة محتملة على مستوى الوزارات والهيئات.

وجاء في نص تغريدته : "اختتمنا اليوم اجتماعات حكومة الإمارات لإعداد استراتيجية الدولة بعد كوفيد 19.. سنراجع هيكل الحكومة وحجمها.. قد ندمج وزارات.. ونغير هيئات.. وسنجري تغييرات.. نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة".

وكانت دبي، وهي أكبر إمارة في البلاد من حيث عدد السكان، قد خففت في 24 أبريل (نيسان)، الحظر الكامل للتجول وجعلته لمدة ثماني ساعات فقط في الليل وسمحت للمطاعم ومراكز التسوق بفتح أبوابها من جديد بطاقة استيعابية محدودة.