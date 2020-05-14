لأول مرة.. السعودية تسجل أكثر من ألفي إصابة بكورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، تسجيل أكثر من ألفي حالة بفيروس كورونا المستجد لأول مرة خلال 14 ساعة فقط.

وأوضحت الصحة أنه تم تسجيل 2039 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة (مقابل 1905 إصابة في اليوم السابق)، ليبلغ إجمالي عدد حالات كورونا التي تم رصدها في المملكة 46869. وفق موقع روسيا اليوم

كما أكدت الوزارة وفاة 10 مصابين بالفيروس القاتل (مقابل 9 وفيات أمس)، لتصبح حصيلة الضحايا 283 حالة وفاة.

وتتوزع الإصابات على مستوى المملكة السعودية كالآتي: جدة (482) والرياض (478) ومكة المكرمة (356) والمدينة المنورة (247).

أما حالات التعافي من فيروس كورونا في السعودية فقد بلغت 1429 مريضا خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 2365 أمس)، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 19051 شخصا.