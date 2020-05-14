وزارة الصحة تكشف سبب ارتفاع إصابات كورونا بين النساء والأطفال

كشف مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الخميس، أن سبب ارتفاع الإصابة لدى النساء والأطفال والمواطنين في الآونة الأخيرة هو المخالطة المجتمعية.

وقال العبدالعالي -خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة-: «أسباب ارتفاع الإصابة لدى النساء والأطفال والمواطنين في الآونة الأخيرة هو المخالطة المجتمعية، لذا أرجوكم احرصوا على أحبابكم وابقوا آمنين".

وأضاف أن الجوائح والأوبئة، خاصة الفيروسية منها تقف أو تندثر بعدة طرق، أهمها التحكم بوسيط (ناقل) العدوى، إضافة إلى تكوُّن المناعة لدى الإنسان إما الذاتية أو عن طريق اللقاحات.

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وفي ما يتعلق بأخذ المسحة الطبية قال العبدالعالي: «أخذ المسحة الطبية يخضع لتقييم المختصين، فإذا كان مبنيًّا على وجود أعراض معينة سيتم أخذها، ومن الممكن إعادتها أكثر من مرة للتأكد، وتعتمد على مستوى المخاطر».

وأعلنت وزارة الصحة -منذ قليل- عن تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 46869، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 19051.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 283 حالة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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