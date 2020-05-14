شرطة الرياض: ضبط 5 وافدين تورطوا في المتاجرة بشرائح الاتصال

ألقت شرطة الرياض، اليوم الخميس، القبض على 5 وافدين من الجنسية البنجلاديشية ثبت تورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على 5 وافدين من الجنسية البنغالية (في العقدين الثالث والرابع من عمرهما).

وأوضح أنه ثبت تورطهم في المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، مستغلين عملهم بمتجرين للكماليات وألعاب الأطفال بحي البطحاء وسط الرياض.

وأشار إلى أنه تم ضبط (573) شريحة بحوزتهم، و(1133) بطاقة شحن مسبقة الدفع، ومبالغ مالية قاربت (140.000) ريال، وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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