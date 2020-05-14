جدة والرياض ومكة تتصدر المدن الأكثر إصابةً بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت مدينة جدة المدن السعودية في أعداد الإصابات بكورونا مسجلةً 482 حالة، من أصل 2039 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة.

وجاءت الرياض في المرتبة التالية بـ478 حالة، ثم مكة المكرمة بـ356 حالة، والمدينة المنورة بـ247 حالة، والهفوف والدمام بـ93 حالة لكل منهما.



وفي الترتيب اللاحق، جاءت الطائف بـ68 حالة، وينبع بـ27 حالة، والقطيف بـ21 حالة، وثريبان بـ13 حالة، ومحايل عسير وصفوة والدرعية بـ11 حالة لكل منها، والقنفذة وثادق بـ10 حالات لكل منهما، ثم الخبر بـ9 حالات، ووادي الدواسر بـ8 حالات، وبيش بـ7 حالات، وبيشة وقرعة والمظيلف والرين بـ6 حالات لكل منها، والجبيل وراس تنورة بـ5 حالة لكل منهما، والجفر ووادي الفرع ومنفذ الحديثة وضرماء بـ4 حالات لكل منها.

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وبحسب وزارة الصحة، شمل الترتيب، خميس مشيط والظهران والخرمة والهدا وشرورة وحائل والخرج بـ3 حالات لكل منها، والقريع ونمرة بحالتين لكل منهما، في حين تم تسجيل حالة واحدة فقط في كل من أبها وبريدة والصحن والليث والطوال وتبوك والدلم وليلى وحوطة سدير.

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