«صحة جازان» تدرِّب 250 ممرضًا وممرضة على رعاية الحالات الحرجة لكورونا

أنهت صحة جازان، تدريب طاقم تمريضي على التعامل مع الحالات الحرجة وأجهزة التنفس الصناعي ومكافحة العدوى وطرق العزل، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضحت صحة جازان أن برنامج التدريب استهدف الكوادر التمريضية بمراكز الرعاية الصحية الأولية ومركز طب الأسنان ومركز السكري والغدد الصماء وعددًا من التمريض العاملين بالمستشفيات الطرفية، لافتة إلى أن عملية التدريب تمت في كلٍ من مستشفى الملك فهد المركزي، ومستشفى الأمير محمد بن ناصر، ومستشفيات بيش العام، وصبيا العام، وصامطة العام، وأبو عريش العام، وفرسان العام.

وأفادت بتدريب 150 ممرضاً وممرضة من المراكز المستهدفة وما يزيد عن 100 من تمريض المستشفيات ببرنامج مخصص لأقسام العناية المركزة من داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن هذا الفريق أُعد بشكل جيد وجاهز لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ظل الظروف الراهنة.

جدير بالذكر أن البرنامج استمر لمدة 7 أسابيع خُصص أسبوعان منها لتمريض المراكز و5 أسابيع لتمريض المستشفيات، وقدم البرنامج نخبة من مدربين متخصصين على مستوى عالٍ في مجال تمريض الحالات الحرجة وذوي الخبرة في مجال التدريب.

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