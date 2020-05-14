إجمالي الوفيات 283.. وزارة الصحة: تسجيل 2039 إصابة جديدة بكورونا

حالات التعافي ترتفع إلى 19051 شخصًا..
أعلنت وزارة الصحة -منذ قليل، اليوم الخميس- عن تسجيل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 46869، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 19051، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 283 حالة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الخاص حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.
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