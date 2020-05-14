بالصور.. ضبط 150 كجم من مضغة «التنبول» في أجياد مكة

ضبطت الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية أجياد الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، كميات كبيرة من مضغة نبات التنبول، كانت محملة في سيارة نقل، وكذلك كمية من الأسماك المجففة مجهولة المصدر.

وأوضح رئيس بلدية أجياد الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد، أن ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الظواهر السلبية وجميع المنشآت التجارية، ويأتي ذلك امتداداً لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية «غذاؤكم أمانة» بهدف القضاء على الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأضاف رئيس بلدية أجياد الفرعية، أنه تم مصادرة وإتلاف 150 كجم من مضغة نبات التنبول تم ضبطها في سيارة نقل في السوق العشوائي بجبل الشراشف، إضافة إلى 80 كجم من السمك المجفف مجهول المصدر، مشيرًا إلى اتخاذ اللازم حيال المضبوطات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

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ودعا رئيس بلدية أجياد الفرعية، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الإبلاغ في حالة وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة مبينًا أن المواطن والمقيم عين للأمانة في رصد المخالفات.

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