فتح القبول الإلكتروني على برامج الكليات التقنية وفروعها

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن موعد فتح باب القبول الإلكتروني، للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها للبنين والبنات.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد الردادي، أن التقديم سيشمل مرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ومرحلة البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادله، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية بالمنطقة للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1442هـ.

وأفاد الدكتور الردادي أن مواعيد التسجيل ستكون ابتداء من 22 / 10 / 1441 هـ، وحتى تاريخ 3 / 11 / 1441هـ لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين، وابتداء من تاريخ 4 / 11 / 1441هـ حتى تاريخ 17 / 11 / 1441هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية في المنشآت التدريبية بمنطقة المدينة المنورة، وسيكون التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف ابتداء من تاريخ 14 / 11 / 1441هـ وحتى تاريخ 25 / 11 / 1441هـ.

علما بأن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني