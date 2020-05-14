السعودية اليوم / "تقني مكة" يعلن مواعيد القبول للبكالوريوس والدبلوم واللغة الإنجليزية في الكليات التقنية والاتصالات والمعاهد الصناعية بمحافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، عن مواعيد فتح بوابة القبول "الإلكتروني" للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441 / 1442 هـ في الكليات التقنية للبنين والبنات.

وشملت كلا من محافظات العاصمة المقدسة، والطائف، والليث، ورنية، وجدة، والقنفذة، وتربة، بالإضافة إلى كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، وكلية السياحة والفندقة للبنين بالطائف، وفروع الكليات التقنية للبنين في محافظات ميسان وأضم والقوز ، وكليات التقنية للبنات بمحافظات العاصمة المقدسة وجدة والطائف ، وكذلك الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة ، والمعاهد الصناعية في محافظات العاصمة المقدسة وجدة والطائف والليث والقنفذة ، وذلك لمراحل البكالوريوس للبنين للحاصلين على دبلوم الكلية التقنية أو مايعادلها ومرحلة الدبلوم لخريجي وخريجات الثانوية العامة، ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية وبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسه، أن مواعيد التسجيل ستبدأ في 22 شوال القادم وحتى 3 ذي القعدة لبرامج البكالوريوس الصباحي والمسائي للبنين، فيما سيتم بدء القبول في برامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات وكلية الاتصالات وكلية التقنية الرقمية وفروع كليات التقنية للبنين من تاريخ 4 وحتى 17 من ذي القعدة المقبل، بينما يبدأ القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجي الكليات التقنية من تاريخ 14 وحتى 25 من ذي القعدة القادم.

وأضاف، أن القبول في دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية سيكون متاحاً في 4 ذي القعدة القادم ويستمر حتى 17 من ذات الشهر لخريجي الكفاءة المتوسطة والناجحين من الصف الأول الثانوي والثاني ثانوي من مدارس التعليم العام أو ما يعادلها.

وأكد كدسه، أهمية إدخال البيانات بشكل صحيح لمتابعة آلية القبول من خلال الرسائل القصيرة على هواتف المتقدمين وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط : https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.

// انتهى //

17:14ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "تقني مكة" يعلن مواعيد القبول للبكالوريوس والدبلوم واللغة الإنجليزية في الكليات التقنية والاتصالات والمعاهد الصناعية بمحافظات منطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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