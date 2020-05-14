السعودية اليوم / ضبط مسلخ عشوائي بمنطقة المقنعة جنوب مكة



مكة المكرمة 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مسلخاً للذبح العشوائي, في إحدى الاحوشة بمنطقة المقنعة خارج النطاق العمراني .

ويدير المسلخ عمالة وافدة عمدت إلى القيام بالذبح العشوائي خارج المسالخ المعتمدة التابعة للأمانة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية والمهنية، وذلك امتداداً لجهود الأمانة الرقابية وخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة ".

وقامت الفرق الميدانية بإغلاق الموقع فوراً ، واتخاذ اللازم حيال المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات البلدية .

// انتهى //

17:13ت م

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