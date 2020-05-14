السعودية اليوم / 428 جولة ترصد التزام المحلات بمعايير السلامة الغذائية بالمدينة المنورة



المدينة المنورة 22 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو 2020م واس

نفّذت ‏الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها اليوم 428 جولة ميدانية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة المتعلقة لمكافحة ‎فيروس

وتهدف الجولات اليومية إلى متابعة تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لحماية المجتمع والحدّ من انتشار

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ جولات المراقبين الصحيين على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية، ومتابعتها للأسواق والمتاجر للتحقق من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، بما يضمن سلامة وجودة الأغذية قبل وصولها للمستهلكين في مختلف منافذ البيع.

ودعت الأمانة الجميع للتواصل معها عند رصد أي ملاحظات تتعلق بالسلامة الغذائية والصحة العامة او المخالفات البلدية بالاتصال على مركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للتعامل مع المخالفات وفق الأنظمة والتعليمات.

// انتهى //

17:11ت م

0131



المدينة المنورة 22 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو 2020م واسنفّذت ‏الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها اليوم 428 جولة ميدانية على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة المتعلقة لمكافحة ‎فيروس كورونا وتهدف الجولات اليومية إلى متابعة تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لحماية المجتمع والحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد ، ورفع مستوى الالتزام بمعايير وبرامج الصحة العامة والنظافة لضمان سلامة الأغذية.وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ جولات المراقبين الصحيين على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية، ومتابعتها للأسواق والمتاجر للتحقق من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، بما يضمن سلامة وجودة الأغذية قبل وصولها للمستهلكين في مختلف منافذ البيع.ودعت الأمانة الجميع للتواصل معها عند رصد أي ملاحظات تتعلق بالسلامة الغذائية والصحة العامة او المخالفات البلدية بالاتصال على مركز الطوارئ الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي 940" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للتعامل مع المخالفات وفق الأنظمة والتعليمات.// انتهى //17:11ت م0131

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