

الطائف 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أنجز قسم السجلات والتقارير الطبية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف 1996 خدمة عن بعد للمرضى والمراجعين شملت تنفيذ 250 إجازة مرضية وكتابة وطباعة 25 تقريراً طبياً باللغة العربية و98 تقريراً طبياً باللغة الإنجليزية والرد على استفسارات وطلبات 1535 شخصاً على منصات التواصل الواتس آب والإيميل الرسمي للإدارة.

كما جرى تسجيل 88 موعداً طبياً للمرضى بأقسام التنويم بعد تلقيهم للرعاية الطبية وخروجهم من المستشفى وذلك خارج أوقات الدوام الرسمي.

وتأتي هذه الخدمات عن بعد لتشكل نافذة لتقديم الخدمات للمرضى عن بعد وباستخدام الطرق التقنية الحديثة حتى يتم خدمة المريض بمنزله ودون تكبده لعناء الحضور للمستشفى لمتابعة إجراءات المواعيد أو طلب التقارير, كما تأتي مثل هذه الخدمات والتي شرعت بها إدارات تخصصي الطائف في سبيل ضمان تطبيق الإجراءات الوقائية الصارمة التي تقوم بها وزارة الصحة ومديرياتها بالمناطق .

// انتهى //

17:10ت م

0130





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تخصصي الطائف ينجز 1996 خدمة لمستفيدي التقارير الطبية عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.