السعودية اليوم / "قطاع رفحاء الصحي"ينفذ جولات ميدانية على المحال التجارية للتوعية من جائحة كورونا



رفحاء 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

نفذ قطاع الصحي بمحافظة رفحاء، جولات توعوية ميدانية بالأسواق والمحال التجارية، تزامناً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة

وهدفت الجولات الميدانية إلى تثقيف وتدريب الموظفين العاملين بالمحال التجارية والمتسوقين عن فيروس كورونا، وشرح كيفية غسيل الأيدي والتعقيم بالطريقة الصحيحة المتبعة ، بالإضافة إلى التوعية بالإجراءات السليمة لاستلام البضائع وترتيبها لحماية العاملين والزبائن.

كما وزعت الفرق الميدانية المنشورات التثقيفية للعاملين والمتسوقين بعدة لغات، بهدف نشر الوعي المجتمعي للوقاية من

// انتهى //

17:09ت م

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رفحاء 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسنفذ قطاع الصحي بمحافظة رفحاء، جولات توعوية ميدانية بالأسواق والمحال التجارية، تزامناً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا وهدفت الجولات الميدانية إلى تثقيف وتدريب الموظفين العاملين بالمحال التجارية والمتسوقين عن فيروس كورونا، وشرح كيفية غسيل الأيدي والتعقيم بالطريقة الصحيحة المتبعة ، بالإضافة إلى التوعية بالإجراءات السليمة لاستلام البضائع وترتيبها لحماية العاملين والزبائن.كما وزعت الفرق الميدانية المنشورات التثقيفية للعاملين والمتسوقين بعدة لغات، بهدف نشر الوعي المجتمعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد // انتهى //17:09ت م0129

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