السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تجند مختبرات رؤية لإجراء فحوص شاملة لفيروس كورونا



جدة 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

جندت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الملك فهد للبحوث الطبية طاقات مختبرات رؤية لإجراء الفحوص الشاملة يومياً سعياً منها في دعم جهود وزارة الصحة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تظافر الجهود والإمكانات لمواجهة فيروس

ووجه معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، باستثمار خبرات وامكانيات مختبرات "رؤية" الطبية المتخصصة بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بالجامعة ، لتشارك ضمن منظومة العمل التكاملي لقطاع المختبرات وبنوك الدم في المملكة ، والقيام بواجبها التكاملي بإشراف وتعاون مع وزارة الصحة .

كما تقدم الجامعة وضمن مسؤوليتها المجتمعية كل الإمكانات البشرية والمادية المتميزة والتي حرصت على مدار سنوات ماضية في تأسيس وإقامة أفضل المختبرات المتخصصة والمدعومة باستشاريين وأخصائيين وفنيين على درجة عالية من الكفاءة ، وذلك بفضل الله أولاً ثم بفضل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- ، واللذان أوليا قطاع التعليم كافة الاهتمام والدعم .

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، وحثّ الجامعات لتسخير جهودها وإمكاناتها الطبية والبشرية لخدمة الوطن في مواجهة فايروس كورونا المستجد وللتعاون ودعم المعنيين بالرعاية الصحية في المملكة ، والتنسيق والمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا .

// انتهى //

17:07ت م

0128



جدة 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسجندت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في مركز الملك فهد للبحوث الطبية طاقات مختبرات رؤية لإجراء الفحوص الشاملة يومياً سعياً منها في دعم جهود وزارة الصحة تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تظافر الجهود والإمكانات لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، وذلك بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة لمنع انتشاره ، ومنها القيام بعمليات المسح النشط للكشف المبكر الذي بدأت فيه الوزارة بمختلف مناطق المملكة .ووجه معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، باستثمار خبرات وامكانيات مختبرات "رؤية" الطبية المتخصصة بمركز الملك فهد للبحوث الطبية بالجامعة ، لتشارك ضمن منظومة العمل التكاملي لقطاع المختبرات وبنوك الدم في المملكة ، والقيام بواجبها التكاملي بإشراف وتعاون مع وزارة الصحة .كما تقدم الجامعة وضمن مسؤوليتها المجتمعية كل الإمكانات البشرية والمادية المتميزة والتي حرصت على مدار سنوات ماضية في تأسيس وإقامة أفضل المختبرات المتخصصة والمدعومة باستشاريين وأخصائيين وفنيين على درجة عالية من الكفاءة ، وذلك بفضل الله أولاً ثم بفضل الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- ، واللذان أوليا قطاع التعليم كافة الاهتمام والدعم .وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، وحثّ الجامعات لتسخير جهودها وإمكاناتها الطبية والبشرية لخدمة الوطن في مواجهة فايروس كورونا المستجد وللتعاون ودعم المعنيين بالرعاية الصحية في المملكة ، والتنسيق والمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا .// انتهى //17:07ت م0128

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالعزيز تجند مختبرات رؤية لإجراء فحوص شاملة لفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.