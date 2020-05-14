السعودية اليوم / صحة بيشة تنفذ برنامج تأهيلي للإستفادة من من القوى الطبية للعمل في العناية الحرجة



بيشة 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

نفذت صحة بيشة مؤخراً البرنامج التأهيلي ‏COVID-19 Critical Care Crash Course والذي يستهدف الأطباء من جميع مستشفيات صحة بيشة .

ويهدف البرنامج لرفع الطاقة الإستيعابية في مواجهة فيروس

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج سعياً لتأهيل الممارسين الصحيين كونهم خط الدفاع الأول لمواجهة هذه الجائحة وحرصاً من الوزارة لرفع مستوى الإستعداد والجاهزية بمناطق ومحافظات المملكة للتعامل مع الحالات الطارئة، والحاجة للممارس الصحي الذي يمثل الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية.

وقد تضمن البرنامج 4 محطات تدريبية هي ( تطبيق تدابير الكوارث الأساسية في الرعاية الحرجة بما في ذلك نقل المرضى والقدرة على فتح مجرى الهواء/ أخذ التدابير الاحتياطية للوقاية من العدوى / ممارسة الدعم التنفسي الأساسي لمرضى COVID-19 مع مراقبة الدورة الدموية ودعم المرضى / ممارسة رعاية مرضى الإنعاش مع COVID-19 مع الإلتزام بمعدات الوقاية الشخصية والمبادئ التوجيهية وتطبيق مهارات الإتصال اللازمة في العمل مع فرق حرجة متعددة التخصصات).

‏// انتهى //

17:04ت م

0127



بيشة 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسنفذت صحة بيشة مؤخراً البرنامج التأهيلي ‏COVID-19 Critical Care Crash Course والذي يستهدف الأطباء من جميع مستشفيات صحة بيشة .ويهدف البرنامج لرفع الطاقة الإستيعابية في مواجهة فيروس كورونا وذلك من خلال الإستفادة القصوى من القوى الطبية العاملة خارج العناية الحرجة، وذلك بتأهيلهم للعمل في العناية الحرجة عند الحاجة، وإعداد صف ثاني وثالث للوصول لخدمات شاملة ومتكاملة.ويأتي تنفيذ هذا البرنامج سعياً لتأهيل الممارسين الصحيين كونهم خط الدفاع الأول لمواجهة هذه الجائحة وحرصاً من الوزارة لرفع مستوى الإستعداد والجاهزية بمناطق ومحافظات المملكة للتعامل مع الحالات الطارئة، والحاجة للممارس الصحي الذي يمثل الركيزة الأساسية للمنظومة الصحية.وقد تضمن البرنامج 4 محطات تدريبية هي ( تطبيق تدابير الكوارث الأساسية في الرعاية الحرجة بما في ذلك نقل المرضى والقدرة على فتح مجرى الهواء/ أخذ التدابير الاحتياطية للوقاية من العدوى / ممارسة الدعم التنفسي الأساسي لمرضى COVID-19 مع مراقبة الدورة الدموية ودعم المرضى / ممارسة رعاية مرضى الإنعاش مع COVID-19 مع الإلتزام بمعدات الوقاية الشخصية والمبادئ التوجيهية وتطبيق مهارات الإتصال اللازمة في العمل مع فرق حرجة متعددة التخصصات).‏// انتهى //17:04ت م0127

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