

القريات 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أكد رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري ، مواصلة الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير منطقة السوق بوسط مدينة القريات، التي تأتي في إطار خطة المشاريع التنموية والخدمية التي أطلقها سمو أمير منطقة الجوف في إطار برنامج أنسنة وتطوير مدينة القريات وبمتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان .

وشدد رئيس بلدية القريات خلال تفقده أمس أعمال المشروع على معالجة الملاحظات ومضاعفة العمل وسرعة الإنجاز في الوقت المحدد وفق المعايير المعتمدة، وعدم التهاون والتقصير ، حتى يتم الافتتاح وتقدم الخدمة للمواطن بأفضل مستوياتها، لكون هذا الموقع من أكثر المواقع ازدحاماً في المحافظة ، ويضم الأسواق المركزية والمحلات التجارية وتبلغ مساحته الإجمالية 75000 متر مسطح.

وبين أن المشروع يهدف إلى رفع القدرة الاستيعابية للمحاور الرئيسية والساحات ومواقف السيارات بما يلاءم الزيادة في حجم الحركة المرورية، وتحسين الصورة البصرية والجمالية لمنطقة السوق، لافتاً إلى أن المشروع يحظى بتوجيهات وبمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، وحرص ومتابعة مباشرة من أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان.

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17:03ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ رئيس بلدية القريات يؤكد استمرار العمل بمشروع منطقة وسط المدينة ويشدد على سرعة الإنجاز والجودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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