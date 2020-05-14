السعودية اليوم / الدكتور الفوزان يلقي كلمة توجيهية ضمن البرنامج الدعوي برماح .. السبت القادم



الرياض 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

يلقي معالي عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، بعد غدٍ السبت الثالث والعشرين من شهر رمضان المبارك 1441هـ، كلمة توجيهية ضمن البرنامج الدعوي الذي ينظمه فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رماح، خلال الشهر الفضيل، وذلك عبر البث المباشر في حساب الجمعية بتويتر.

وتأتي هذه الكلمة ــ التي تبث عند الساعة العاشرة مساء ــ في إطار الجهود والبرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، بتوجيه متابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دنيهم ودنياهم، من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة في إيصال رسالة الوزارة الإرشادية والدعوية خلال هذا الشهر الكريم.

// انتهى //

16:55ت م

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