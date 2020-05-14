السعودية اليوم / الجامعة الإلكترونية تخرّج 1525 طالبًا وطالبة في مرحلتي الماجستير والبكالوريوس



الرياض 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

أنهى 1525 طالبًا وطالبة مراحلهم الدراسية للماجستير والبكالوريوس من الجامعة

وهنأ رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل جميع الطلاب والطالبات الخريجين بهذا الإنجاز، مؤكداً أنهم بمشيئة الله سيشكلون إضافة مهمة لمسيرة التنمية التي تشهدها المملكة بعد ماحصلوا على أبرز العلوم والمعارف والمهارات من خلال رحلتهم العلمية التي شملت على أحدث طرق التدريس فعالية وإتقان شملت تخصصات نوعية تقدمها الجامعة حسب متطلبات سوق العمل، متمنياً لجميع الخريجين التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.

ورفع الدكتور المعيقل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله – على كل مايجده أبناء هذا الوطن من دعم واهتمام ورعاية، فضلا عن اهتمامها الدائم بالتعليم وتوفير جميع الإمكانيات لينهل طلاب وطالبات المملكة من أحدث العلوم والمعارف ويكتسبون أهم المهارات والأدوات التي تسهم في إبداعهم وتميزهم.

كما قدم شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما تجده الجامعة وطلابها ومنسوبوها من دعم مستمر، انعكس ولله الحمد على مستوى الجامعة وجودة التعليم فيها، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يكشف البلاء وأن يحفظ الجميع من كل شر.

وبلغ إجمالي الخريجين في الجامعة للعام الجامعي 1441 هـ في مرحلتي البكالوريوس والماجستير (1,525) طالباً وطالبة يمثلون أقسام وكليات وفروع الجامعة السعودية الإلكترونية.

حيث بلغ عدد الخريجين في مرحلة الماجستير (204) طلاب وطالبات وذلك في فروع الجامعة في الرياض وجدة والدمام في تخصصات إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية والمالية، وإدارة الرعاية الصحية بكلية العلوم الصحية، وأمن المعلومات بكلية الحوسبة والمعلوماتية.

وبلغ عدد الخريجين في مرحلة البكالوريوس (1,321) طالبًا وطالبة موزعين على فروع الجامعة في الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وأبها، وجازان، والقصيم، والجوف، وتبوك، والطائف، في كليات: الحوسبة والمعلوماتية، والعلوم الإدارية والمالية، والعلوم الصحية، والعلوم والدراسات النظرية.

وتشمل تخصصات تقنية المعلومات وإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية والمحاسبة والمعلوماتية الصحية والصحة العامة والقانون واللغة الإنجليزية.

// انتهى //

16:51ت م

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الرياض 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واسأنهى 1525 طالبًا وطالبة مراحلهم الدراسية للماجستير والبكالوريوس من الجامعة السعودية الإلكترونية من مختلف تخصصات وفروع الجامعة في المملكة.وهنأ رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل جميع الطلاب والطالبات الخريجين بهذا الإنجاز، مؤكداً أنهم بمشيئة الله سيشكلون إضافة مهمة لمسيرة التنمية التي تشهدها المملكة بعد ماحصلوا على أبرز العلوم والمعارف والمهارات من خلال رحلتهم العلمية التي شملت على أحدث طرق التدريس فعالية وإتقان شملت تخصصات نوعية تقدمها الجامعة حسب متطلبات سوق العمل، متمنياً لجميع الخريجين التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية.ورفع الدكتور المعيقل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله – على كل مايجده أبناء هذا الوطن من دعم واهتمام ورعاية، فضلا عن اهتمامها الدائم بالتعليم وتوفير جميع الإمكانيات لينهل طلاب وطالبات المملكة من أحدث العلوم والمعارف ويكتسبون أهم المهارات والأدوات التي تسهم في إبداعهم وتميزهم.كما قدم شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما تجده الجامعة وطلابها ومنسوبوها من دعم مستمر، انعكس ولله الحمد على مستوى الجامعة وجودة التعليم فيها، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يكشف البلاء وأن يحفظ الجميع من كل شر.وبلغ إجمالي الخريجين في الجامعة للعام الجامعي 1441 هـ في مرحلتي البكالوريوس والماجستير (1,525) طالباً وطالبة يمثلون أقسام وكليات وفروع الجامعة السعودية الإلكترونية.حيث بلغ عدد الخريجين في مرحلة الماجستير (204) طلاب وطالبات وذلك في فروع الجامعة في الرياض وجدة والدمام في تخصصات إدارة الأعمال بكلية العلوم الإدارية والمالية، وإدارة الرعاية الصحية بكلية العلوم الصحية، وأمن المعلومات بكلية الحوسبة والمعلوماتية.وبلغ عدد الخريجين في مرحلة البكالوريوس (1,321) طالبًا وطالبة موزعين على فروع الجامعة في الرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، وأبها، وجازان، والقصيم، والجوف، وتبوك، والطائف، في كليات: الحوسبة والمعلوماتية، والعلوم الإدارية والمالية، والعلوم الصحية، والعلوم والدراسات النظرية.وتشمل تخصصات تقنية المعلومات وإدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية والمحاسبة والمعلوماتية الصحية والصحة العامة والقانون واللغة الإنجليزية.// انتهى //16:51ت م0121

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