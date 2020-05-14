السعودية اليوم / العثيمين يدعو إلى تأهيل أبناء العالم الإسلامي للانخراط في العمل التطوعي



جدة 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

تحتفل منظمة التعاون الإسلامي في ١٩ رمضان من كل عام بالعمل التطوعي في العالم الإسلامي، وفقا للقرار الصادر عن الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، التي عُقدت في أبو ظبي شهر مارس 2019، والخاص بدعوة الدول الأعضاء إلى الاحتفاء بالعمل التطوعي.

وبهذه المناسبة، أهاب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, بالدول الأعضاء لتشجيع أبنائها وبناتها من ذوي التخصصات الطبية وغيرها من القطاعات ذات الصلة، لتأهيل وتدريب أفراد المجتمع الراغبين في العمل التطوعي من أجل إكسابهم المعارف والمهارات المطلوبة للتعامل من مختلف أنواع الطوارئ والأزمات، وذلك بهدف نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.

وأشار الأمين العام، إلى أن احتفال هذا العام يأتي وسط ظروف استثنائية صعبة يشهدها العالم بسبب ظهور وتفشي جائحة

// انتهى //

16:42ت م

0116



جدة 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واستحتفل منظمة التعاون الإسلامي في ١٩ رمضان من كل عام بالعمل التطوعي في العالم الإسلامي، وفقا للقرار الصادر عن الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية، التي عُقدت في أبو ظبي شهر مارس 2019، والخاص بدعوة الدول الأعضاء إلى الاحتفاء بالعمل التطوعي.وبهذه المناسبة، أهاب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, بالدول الأعضاء لتشجيع أبنائها وبناتها من ذوي التخصصات الطبية وغيرها من القطاعات ذات الصلة، لتأهيل وتدريب أفراد المجتمع الراغبين في العمل التطوعي من أجل إكسابهم المعارف والمهارات المطلوبة للتعامل من مختلف أنواع الطوارئ والأزمات، وذلك بهدف نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.وأشار الأمين العام، إلى أن احتفال هذا العام يأتي وسط ظروف استثنائية صعبة يشهدها العالم بسبب ظهور وتفشي جائحة كورونا المستجد وتداعياتها السلبية، إلا أنها في ذات الوقت أبرزت أهمية العمل التطوعي باعتباره أحد الوسائل الفاعلة للتخفيف من وطأة الآثار السلبية لهذه الجائحة.// انتهى //16:42ت م0116

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