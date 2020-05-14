السعودية اليوم / هيئة التخصصات الصحية تعتمد مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران، كمركز تدريبي وتعليمي في برنامج تمريض العناية القلبية



الرياض 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واس

اعتمدت الهيئة

وتشمل التخصصات الـ12 " برامج الجراحة العامة، الباطنة، الأشعة التشخيصية، التخدير، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، زمالة أمراض القلب لدى الكبار (تخصص دقيق)، إضافة إلى التخصصات الطبية التطبيقية وهي برامج تقنية الأشعة والتصوير الطبي، الصيدلة السريرية، دبلوم تمريض الطوارئ، وأخيرا دبلوم تمريض العناية القلبية".

ويهدف مستشفى الملك خالد من خلال اعتماد هذه البرامج إلى التيسير وتوفير الوقت والجهد على طلاب الطب من جامعة نجران والأطباء المقيمين للالتحاق بالبورد السعودي بالمستشفى وتخفيف معاناة التنقل بين مناطق المملكة، للبحث عن برنامج تدريبي مناسب، وذلك نظراً لتوافر كوادر طبية في المستشفى على مستوى عال جداً في هذه البرامج.

ويأتي هذا الاعتماد نتيجة توافق التجهيزات الطبية في المستشفى مع المتطلبات والشروط من قبل هيئة التخصصات الصحية سواءً في القسم المعني الإعتماد فيه أو بعض الأقسام ذات الصلة.

يذكر أن مستشفى الملك خالد في نجران، يعد من المستشفيات الرائدة في المملكة للعلاج الكيماوي بالمنظار PIPAC لعلاج أورام الغشاء البريتوني إضافة إلي تقديم الخدمات العلاجية المتقدمة من خلال مراكزه التخصصية في القلب وطب العيون وجراحة اليوم الواحد والعظام والطب الرياضي لإصلاح الرباط الصليبي والغضروف الهلالي، وعمليات إبدال مفاصل الركبة، وأخرى لمفصل الورك، إضافة إلى إجراء عمليات دقيقة في تخصصات المخ والأعصاب والجراحة العامة والمسالك البولية والتجميلية والأنف والأذن والحنجرة والوجه والفكين والأوعية الدموية.

// انتهى //

16:41ت م

0115



الرياض 21 رمضان 1441 هـ الموافق 14 مايو 2020 م واساعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مستشفى الملك خالد بمنطقة نجران، كمركز تدريبي وتعليمي في برنامج تمريض العناية القلبية، بعد تحقيقه لمعايير ومتطلبات الهيئة، ليصل بذلك عدد البرامج المعتمدة إلى 12 برنامجH .وتشمل التخصصات الـ12 " برامج الجراحة العامة، الباطنة، الأشعة التشخيصية، التخدير، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، زمالة أمراض القلب لدى الكبار (تخصص دقيق)، إضافة إلى التخصصات الطبية التطبيقية وهي برامج تقنية الأشعة والتصوير الطبي، الصيدلة السريرية، دبلوم تمريض الطوارئ، وأخيرا دبلوم تمريض العناية القلبية".ويهدف مستشفى الملك خالد من خلال اعتماد هذه البرامج إلى التيسير وتوفير الوقت والجهد على طلاب الطب من جامعة نجران والأطباء المقيمين للالتحاق بالبورد السعودي بالمستشفى وتخفيف معاناة التنقل بين مناطق المملكة، للبحث عن برنامج تدريبي مناسب، وذلك نظراً لتوافر كوادر طبية في المستشفى على مستوى عال جداً في هذه البرامج.ويأتي هذا الاعتماد نتيجة توافق التجهيزات الطبية في المستشفى مع المتطلبات والشروط من قبل هيئة التخصصات الصحية سواءً في القسم المعني الإعتماد فيه أو بعض الأقسام ذات الصلة.يذكر أن مستشفى الملك خالد في نجران، يعد من المستشفيات الرائدة في المملكة للعلاج الكيماوي بالمنظار PIPAC لعلاج أورام الغشاء البريتوني إضافة إلي تقديم الخدمات العلاجية المتقدمة من خلال مراكزه التخصصية في القلب وطب العيون وجراحة اليوم الواحد والعظام والطب الرياضي لإصلاح الرباط الصليبي والغضروف الهلالي، وعمليات إبدال مفاصل الركبة، وأخرى لمفصل الورك، إضافة إلى إجراء عمليات دقيقة في تخصصات المخ والأعصاب والجراحة العامة والمسالك البولية والتجميلية والأنف والأذن والحنجرة والوجه والفكين والأوعية الدموية.// انتهى //16:41ت م0115

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