السعودية | الأمير فيصل بن فرحان يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الخارجية النيبالي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 4:38 مساءً, 14 مايو 2020 م المناطق - واس أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية براديب جوالي.

وتناول الاتصال بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

كما استعرض الجانبان تطورات فيروس كورونا المستجد، وجهود البلدين الصديقين في الحد من آثاره وتداعياته.

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