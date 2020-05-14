شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفياً مجالات التعاون مع نظيره النيبالي والان نبدء بالتفاصيل

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية نيبال الديموقراطية الفيدرالية براديب جوالي.

وتناول الاتصال بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. كما استعرض الجانبان تطورات فيروس كورونا المستجد، وجهود البلدين الصديقين في الحد من آثاره وتداعياته.