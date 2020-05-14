شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تُنهي الاختبارات عن بعد بنسبة 99.8 % والان نبدء بالتفاصيل

• استخدام برنامج زووم أيضا لعقد الاختبارات الشفوية للطلبة وللمتقدمين على برامج الدراسات العليا

أنهت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل فترة الاختبارات الإلكترونية والتي عقدت لمدة ٣ أسابيع متتالية لطلبة الجامعة عن بعد لأول مرة في تاريخ الجامعة وفق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين المقيمين. وقد بدأت الاختبارات الإلكترونية يوم الاحد ٢٦/٠٤/ ٢٠٢٠ وانتهت يوم الأربعاء ١٣/٠٥/٢٠٢٠.

وذكر رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن محمد الربيش أن الجامعة اعتمدت نظامين لأداء الاختبارات الالكترونية وهما نظام بلاك بورد ونظام كويستشن مارك Question Mark كإجراء داعم لأنظمة بنوك الأسئلة، لدعم تفعيل خطة المخاطر المعتمدة للاختبارات عن بعد في حال وقوع مشاكل في أحد النظامين قد تؤثر على توقيت أو دقة أداء الطلبة. كما تم استخدام برنامج زووم أيضا لعقد الاختبارات الشفوية للطلبة، وللمتقدمين والمتقدمات على مفاضلة برامج الدراسات العليا، ولعقد مناقشات الماجستير والدكتوراة. وقد تنوعت وسائل وأدوات تقييم الطلبة لتشمل الاختبارات الإلكتروني، الاختبارات الشفهية، مشاريع التخرج، المشاريع البحثية.

وذكرت عميدة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بُعد د. منيرة المهاشير أن مجموع الاختبارات التي عقدتها كليات الجامعة وعمادة السنة التحضيرية خلال فترة الاختبارات النهائية تجاوز ١٤٧٠ اختبار الكتروني بمتوسط ٩٨ اختبار في اليوم وقد بلغ عدد الطلبة الذين استكملوا الاختبار بنجاح ١٢٢٧٧٨ طالب من اصل ١٢٣٠٥٧ الف ممتحن، وبلغت نسبة استكمال الاختبار بنجاح ٩٩.٨٪ ، وتعتبر بنسبة ضئيلة اجمالي الطلبة الذين لم يستكملوا الاختبار بسبب حدوث مشكلة انقطاع في الانترنت أو خلل في الأجهزة ،

وأكدت د. المهاشير أن كليات الجامعة بإشراف ومتابعة وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية ممثلة بسعادة الدكتور غازي العتيبي قد اضافت يوم الخميس ١٤/٠٥/٢٠٢٠ كفرصة بديلة لمن تعذر عليه أداء الاختبار في وقته أوتقدم بعذر مقبول للجان الاختبارات الإلكترونية.