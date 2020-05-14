شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 2039 إصابة جديدة بكورونا و1429 حالة تعافي والان نبدء بالتفاصيل

• 10 وفيات بفيروس كورونا ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 283 شخصًا

• عدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أدى إلى ارتفاع الحالات لدى الإناث والأطفال

قال متحدث الصحة إنه تم تسجيل 2039 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق، بواقع 25% إناث و75% ذكور، و 11% أطفال و86% بالغين و3% كبار السن، و- 41مواطنين و59% جنسيات أخرى.

وأضاف خلال المؤتمر اليومي لمستجدات كورونا ،أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 46869 حالة، بينها 27535 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ونحمد الله أن معظمها حالات مستقرة، منها 156 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة، موضحاً أن هناك 1429 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 19051 حالة.

Advertisements

وأعلن عن 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 283 شخصًا رحمهم الله جميعًا.

وقال :" بالرجوع إلى الحالات الماضية وأسباب إصابتهم، وجدنا عدم التزام البعض بالتباعد الاجتماعي، وذلك أدى إلى ارتفاع الحالات لدى الإناث والأطفال، حيث ارتفعت نسبة الأطفال إلى 125%، والنساء إلى 100%، موضحاً أن أسباب ارتفاع الإصابة لدى النساء والأطفال والمواطنين في الآونة الأخيرة هو المخالطة المجتمعية، لذا أرجوكم احرصوا على أحبابكم وابقوا آمنين.

وأشار إلى أن أخذ المسحة الطبية يخضع لتقييم المختصين، فإذا كان مبني على وجود أعراض معينة سيتم أخذها، ومن الممكن إعادتها أكثر من مرة للتأكد، وتعتمد على مستوى المخاطر، موضحا أن الجوائح والأوبئة خاصة الفيروسية منها تقف أو تندثر بعدة طرق، أهمها التحكم بوسيط (ناقل) العدوى، إضافة إلى تكوُّن المناعة لدى الإنسان إما الذاتية أو عن طريق اللقاحات.