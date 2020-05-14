شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مباني مهجورة في عدد من أحياء المدينة والان نبدء بالتفاصيل

تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة إزالة مظاهر التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري من خلال إزالة المباني المهجورة في عدد من الأحياء . وباشرت بلدية العقيق أمس إزالة عدد من المباني الآلية للسقوط ضمن الخطط التشغيلية التي تنفذها أمانة المنطقة والبلديات الفرعية التابعة عبر حملاتها الميدانية لإزالة مظاهر التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري في مختلف الميادين والطرقات والأحياء.

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