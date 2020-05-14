فيديو.. سبب زيادة حالات كورونا بين النساء والأطفال السعوديين

2020-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي عن سبب زيادة إصابات كورونا بين النساء والأطفال من المواطنين خلال الآونة الأخيرة.

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وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم : أسباب ارتفاع الإصابة لدى النساء والأطفال والمواطنين في الآونة الأخيرة هو المخالطة المجتمعية، لذا أرجوكم احرصوا على أحبابكم وابقوا آمنين.

وأعلن متحدث الصحة اليوم رصد 2039 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق حيث جاء التوزيع بحسب الجنس: 25 % إناث مقابل ذكور 75% وبحسب الفئات العمرية فقد تم تسجيل 11 % للأطفال مقابل 86% بالغين و3% لكبار السن وبحسب الجنسية كانت 41 % من الحالات لمواطنين مقابل 59% لجنسيات أخرى.

وبهذا بلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة 46869 حالة، بينها 27535 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، معظمها حالات مستقرة، منها 156 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وكان متحدث الصحة أوضح أن الجوائح والأوبئة خاصة الفيروسية منها تقف أو تندثر بعدة طرق، أهمها التحكم بوسيط (ناقل) العدوى، إضافة إلى تكوُّن المناعة لدى الإنسان إما الذاتية أو عن طريق اللقاحات.

وأوضح أن أخذ المسحة الطبية يخضع لتقييم المختصين، فإذا كان مبنياً على وجود أعراض معينة سيتم أخذها، ومن الممكن إعادتها أكثر من مرة للتأكد، وتعتمد على مستوى المخاطر.



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