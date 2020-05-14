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2020-05-14 عمان تسجل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا 80 منها لعمانيين، ليرتفع العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة الى 4341 اصابة. Advertisements ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة أن 1303 حالات تماثلت للشفاء



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