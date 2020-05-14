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1800 وفاة بفيروس كورونا في أمريكا وتمديد إغلاق واشنطن

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2020-05-14

1800 وفاة بفيروس كورونا في أمريكا وتمديد إغلاق واشنطن

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 1813 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، بحسب إحصائية لمركز جامعة جونز هوبكنز، المركز المتخصص بمتابعة حالات وإصابات ووفيات الفيروس المستجد في البلاد.

وأشار المركز إلى أن الحصيلة الإجمالية للوفيات بلغت 84059 وفاة حتى ليلة أمس الأربعاء، فيما بلغ عدد الإصابات مليوناً و389 ألفاً و935 حالة مؤكدة.

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من جهة أخرى مددت رئيسة بلدية واشنطن موريل باوزر ليل الأربعاء إغلاق العاصمة الأمريكية حتى الـ8 من يونيو المقبل، وذلك بعد تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، على الرغم من إعادة فتح مناطق كثيرة في البلاد بشكل تدريجي في محاولة للحد من المزيد من الأضرار الاقتصادية.

وسجلت واشنطن وحدها 6584 إصابة بالفيروس و350 وفاة، وقالت رئيسة البلدية في بيان إن “العدوى المجتمعية لكوفيد-19 لا تزال منتشرة في جميع أنحاء المنطقة”، مشيرة إلى أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد-19 والوفيات لم ينخفض بعد. وكذلك “في مناطق مريلاند وفيرجينيا القريبة من واشنطن”.


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