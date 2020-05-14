متحدث الصحة: طريقتان لوقف الأوبئة الفيروسية

2020-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد متحدث الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الجوائح والأوبئة خاصة الفيروسية منها تقف أو تندثر بعدة طرق، أهمها التحكم بوسيط (ناقل) العدوى، إضافة إلى تكوُّن المناعة لدى الإنسان إما الذاتية أو عن طريق اللقاحات.

وأوضح أن أخذ المسحة الطبية يخضع لتقييم المختصين، فإذا كان مبنياً على وجود أعراض معينة سيتم أخذها، ومن الممكن إعادتها أكثر من مرة للتأكد، وتعتمد على مستوى المخاطر.

وكان العبدالعالي كشف اليوم عن رصد 2039 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة حيث كانت نسبة الإصابات 25٪ إناث و75٪ ذكور، و41٪ من الحالات المصابة لسعوديين و59٪ لغير سعوديين.

Advertisements

وأعلن العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات فيروس كورونا الجديد اليوم الخميس، تعافي 1429 حالة جديدة ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 19.114 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 283 حالة.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر











تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19