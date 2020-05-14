محمد بن مسعود - الدمام - 156 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس الموافق 2020/05/14م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 41% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 59% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 156 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1429 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 19051 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 283 متوفىً. — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | متحدث #الصحة: تسجيل 2039 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا في #المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/lWx66tQWHR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 14, 2020 فيروس كورونا الجديد — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)فيروس كورونا الجديد

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 04:02 PM 156 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات Advertisements بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 41% لمواطنين و59% غير سعوديين بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 41% لمواطنين و59% غير سعوديين قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الخميس الموافق 2020/05/14م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 41% من عدد الحالات المسجلة، مقابل 59% لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 156 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 1429 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 19051 حالة ولله الحمد.

وتابع المتحدث: أن عدد الوفيات الجدد بلغ 10 حالات، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 283 متوفىً. — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) فيديو | متحدث #الصحة: تسجيل 2039 إصابة جديدة بـ #فيروس_كورونا في #المملكة #الإخبارية pic.twitter.com/lWx66tQWHR — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 14, 2020 الكلمات المفتاحية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv)

، بالفيديو.. متحدث "الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بـ"كورونا" 41% لمواطنين و59% غير سعوديين ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه