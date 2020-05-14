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أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1429 حالة تعافٍ في يوم واحد؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول حالة إصابة في المملكة؛ 19051 حالة.
وبهذا الرقم تقترب المملكة من 20 ألف حالة تعافٍ منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.
فيروس كورونا الجديد
14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 03:55 PM
سجلت 1429 حالة شفاء في يوم واحدالمملكة تقترب من 20 ألف حالة تعافٍ من كورونا
أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1429 حالة تعافٍ في يوم واحد؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي من كورونا في المملكة منذ تسجيل أول حالة إصابة في المملكة؛ 19051 حالة.
وبهذا الرقم تقترب المملكة من 20 ألف حالة تعافٍ منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد.
، المملكة تقترب من 20 ألف حالة تعافٍ من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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