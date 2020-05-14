طبيب ينقل كورونا لأسرته.. ووزير الصحة «المجتمع يقدر تضحيتك»

تفاعل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مع أزمة الطبيب عمر حافظ، الذي نقل عدوى فيروس كورونا لأسرته، مؤكدًا له أن المجتمع يقدر تضحيته في حمايته من الأمراض.

وقال الربيعة «أخي د. عمر.. أسأل الله لك ولعائلتك الشفاء والسلامة، المجتمع يقدر لك ولجميع الممارسين الصحيين تضحياتكم».

من جانبه، رد الدكتور عمر على تغريدة وزير الصحة قائلًا « شكرًا لاهتمامكم وتفقدكم ودعواتكم الطيبة معالي الوزير، وليس بمستغرب عليكم اهتمامكم بالممارسين الصحيين، ووالله إنه لشرف لي خدمة المواطن والمقيم، وهذا أقل الواجب تجاه الوطن أدامه الله علينا».

وكتب الدكتور عمر عبر حسابه بتويتر قصة نقله فيروس كورنا لأسرته ومن ضمنهم أمه وأخوته، قائلًا: «ما تخيلت أبدًا في يوم من الأيام أني أضر امي واخواني، ولا تخيلت ابدا انه في يوم بندخل المستشفى كلنا بسببي! اشعر بالذنب لانتقال العدوى مني لأمي واخواني».

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وتابع الدكتور عمر قائلًا: «فيا رب ما خرجت من البيت الا لخدمة الناس ومساعدتهم، انزل علينا رحماتك وشفاء لا يغادر سقما... تذكرونا بدعوة في ظهر الغيب».

وتفاعل المغردون مع قصة الدكتور عمر، حيث تتم تدشين هاشتاق باسم « #سلامتكم_ياعمر» ودعوا له ولأسرته بالشفاء العاجل، كما أشادوا بجهود الأطباء في مواجهة الفيروس.

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