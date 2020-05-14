الأرصاد: رياح نشطة وأتربة على تبوك وتيماء.. والدفاع المدني ينبه

الحالة المناخية تستمر حتى الـ6 مساءً..
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم- لنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك, وتشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء، وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ6 مساءً.
ودعا الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجةً لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أنّ الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية تودّي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وذلك على كلٍّ من المحافظات التالية: الطائف، وميسان، وأضم، والخرمة، ورنية، وتربة، والموية، والكامل، والعرضيات، اعتبارًا من اليوم الخميس حتى يوم الإثنين المقبل.
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