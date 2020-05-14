رئيس جامعة جازان: أكثر من 45 ألف طالب أدوا الاختبارات إلكترونيًّا

هنأ رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني طلبة الجامعة من الناجحين والخريجين لهذا العام 1441هـ.

وقال القحطاني، في تصريح بهذه المناسبة: «نفخر ونعتز في جامعة جازان بطلبتنا الذين جُبلوا على التميز والمثابرة والإخلاص، وقد برهنوا على ذلك بتفانيهم وحرصهم على مواصلة رحلتهم التعليمية عن بعد، وأداء اختباراتهم النهائية على الرغم من الظروف الاستثنائية من جراء جائحة كورونا».

ونوه رئيس جامعة جازان بما تحظى به الجامعة ومنسوبوها من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله.

وأكد أن الجامعة -امتثالًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة من أمير منطقة جازان ونائبه، وتنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ- سخَّرت كافة إمكاناتها لخدمة طلابها وطالباتها والتسهيل عليهم بما يضمن استكمال مسيرتهم التعليمية.

وأوضح أن أكثر من 45 ألف طالب وطالبة، استكملوا رحلتهم التعليمية في جامعة جازان لهذا الفصل، عبر منظومة متكاملة ومتقدمة وفرتها عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات.

وأضاف أن إجمالي عدد الاختبارات التي أداها طلاب وطالبات الجامعة عن بُعد تجاوز 223 ألف اختبار.

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وأشاد الدكتور القحطاني، في ختام تصريحه، بجهود وكالات الجامعة ومنسوبي كلياتها وعماداتها المساندة، وبمختلف الإدارات والطواقم الفنية التي عملت بجد طوال الأشهر الماضية.

كما ثمَّن رئيس جامعة جازان الدور الكبير لأولياء الأمور، مؤكدًا أنهم شركاء حقيقيون للجامعة في صناعة النجاح.

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