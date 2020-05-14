أخبار السعودية اليوم.. شؤون الحرمين تعلن خطة العشرة الأواخر.. والإطاحة بشبكتي اتجار بالبشر بمكة والمدينة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الأربعاء، حيث اتفق وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الروسي، ألكسندر نوفاك على التزام البلدين بتحقيق استقرار أسواق النفط وتسريع إعادة التوازن لها، كما قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وإدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا الجنوبية وإلى التفاصيل :

بيان سعودي-روسي: ملتزمون بتحقيق استقرار أسواق النفط وتسريع إعادة التوازن لها

جدد وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الروسي، ألكسندر نوفاك، «الالتزام الكامل بتحقيق استقرار الأسواق البترولية العالمية، وتسريع إعادة التوازن إليها»، وذلك خلال محادثة هاتفية، في إطار مشاوراتهما المستمرة بشأن تطورات السوق البترولية العالمية.

«لتطوير مجال الموارد البشرية».. الراجحي يوقع مذكرة مع كوريا الجنوبية

قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الأربعاء، بتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وإدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا الجنوبية، وذلك في مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية.

«العدل»: ربط تذكرة المستفيد بمركز التواصل الموحد مباشرة مع الدائرة المختصة

أعلن مركز التواصل الموحد «1950» التابع لوزارة العدل، الأربعاء، عن انتهائه من تطوير نظام «خدمات المستفيدين» بشكل يسمح بربط التذكرة، التي يقوم برفعها المستفيد من خلال جميع قنوات مركز التواصل الموحد، مباشرة وبطريقة إلكترونية كاملة مع الدوائر القضائية المعنية بالطلب، والإدارات المختلفة للمرافق العدلية، وجرى تجهيز نظام خدمات المستفيدين ليغطي جميع الإدارات والمرافق العدلية والدوائر القضائية على مستوى المملكة.

البلديات تطهر 240 ألف موقع للوقاية من كورونا

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأربعاء، عن قيامها خلال شهري مارس وأبريل، بإجراء عمليات تطهير وغسيل أكثر من 240309 مواقع، عبر عددٍ من الفرق الميدانية المختصة في جميع الأمانات والبلديات الفرعية التابعة لها على مستوى كل مناطق ومحافظات ومدن المملكة، فيضمن جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.

«بخطة العشر الأواخر».. شؤون الحرمين تطبق أعلى المعايير الاحترازية والوقائية

أعدَّت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خطة مكثفة للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، تطبق من خلالها أعلى المعايير الاحترازية والوقائية لخدمة المسجد الحرام.

بالفيديو.. متحدث الصحة: شفاء 40% من إجمالي إصابات كورونا

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أنه تمّ تسجيل 1905 حالات إصابة جديدة، مشيرًا إلى أن مجموع حالات الشفاء في المملكة قد وصل إلى 17622 حالة، وبهذا الرقم يكون إجمالي حالات التعافي من الحالات المؤكدة قد اقترب من 40%.

الإطاحة بـ5 أشخاص تورطوا بترويج المسكر والحبوب المخدرة في الرياض

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، عن قيام الاجهزة الأمنية بالإطاحة بخمسة أشخاص تورطوا بترويج المسكر والحبوب المخدرة بمحافظة رماح.

بقيمة قاربت 20 مليون ريال.. «فرجت» تسدد 1299 فاتورة لأصحاب قضايا مالية

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أنه منذ انطلاق خدمة «فُرجت» في 14 رمضان 1441هـ حتى اليوم، وصل عدد الفواتير التي تم سدادها 1299 فاتورة بمبلغ 19.899.309 ريال، مشيرًا إلى أنَّ الخدمة متاحة في أي وقت للمواطنين وللمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية.

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«الداخلية» تُسيّر 16 شاحنة تحمل 6600 سلة من المواد الغذائية لمختلف المناطق

كشفت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، ممثلة بالإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، الأربعاء، عن تسييرها 16 شاحنة لمختلف مناطق المملكة تحمل 6600 سلة من المواد الغذائية؛ لتوزيعها صدقة عن شهداء الواجب تحوي السلع، التي تستهلك خلال شهر رمضان المبارك.

بالصور.. «أرز بالحشرات ومخلفات الفئران» داخل مستودع مخالف بالجوف

كشف المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عبدالله الماجد، عن تمكن الفرق الرقابية من ضبط مستودع مخالف لنشاط تخزين المواد الغذائية، خلال جولاتها الرقابية على الأسواق بمدينة سكاكا، مشيرًا إلى أنه تم مباشرة إتلاف أكثر 2400 كجم من أكياس الأرز، بعدد 60 كيسًا؛ حيث ثبت وجود «مخلفات فئران» على الأكياس من الخارج والداخل؛ ما تسبب في تشققها وحدوث التسوس، كما عُثر على بعض الحشرات داخل أكياس الأرز.

بالفيديو.. ضبط كميات كبيرة من الأغذية المضرة بصحة الأطفال في منزل شعبي بعسير

أعلنت أمانة منطقة عسير، عن تمكن الأجهزة الرقابية بالأمانة من ضبط كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة، التي تضر بصحة الأطفال، فيما قال أحد مسؤولي الضبط إنه بمتابعة وإشراف مدير عام الرخص والرقابة الشاملة بتكثيف الجولات الصحية، تمّ ضبط منزل شعبي يعمل ويصنع كميات كبيرة من وجبات الأطفال في بيئة تفتقد إلى أدنى الاشتراطات الصحية.

الإطاحة بشبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول في المدينة المنورة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة الرائد حسين القحطاني، قيام شرطة منطقة المدينة المنورة بالقبض على شبكة مكونة من 79 شخصًا تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول.

ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول في مكة

قال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أن شرطة مكة المكرمة، قامت بإلقاء القبض على شبكة مكونة من 298 شخصًا تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول في مكة.

الأرصاد تتوقع «طقس الخميس»: رياح سطحية نشطة في 7 مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأربعاء، عن توقعاتها بأن تشهد 7 مناطق بالمملكة، غدًا الخميس، رياحًا سطحية مثيرة للغبار، مما يحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، وأجزاء من مناطق «تبوك، والحدود الشمالية، وحائل، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة»؛ تمد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، مع تكون السحب الرعدية على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء من منطقتي «الجوف، المدينة المنورة».

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