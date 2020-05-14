تعرف على أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس

الخميس 14 مايو 2020

سجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، وسط تراجع عالمي وفق متعاملين.



وبلغ سعر الذهب "عيار 24" في المملكة نحو 206.89 ريـال حوالي 55.17 دولارا ، بينما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 181.03 ريال حوالي 48.27 دولار.

فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 155٫17 ريـال حوالي 41.38 دولار، بينما سجل الذهب عيار 14 نحو 120.68 ريال حوالي 32.18 دولار.

وسجل سعر أوقية الذهب في السوق السعودي 6 آلاف و838 ريالا بما يعادل 1.716 دولار، فيما سجل الجنيه الذهب عيار 21 نحو 1448 ريالا ما يعادل 386.19 دولار.

وعلى صعيد سعر الأوقية العالمية، فقد سجلت الأسعار الفورية للذهب 1,716.54 دولار أمريكي، متراجعة بنسبة 0.3% بحلول الساعة 10:22 بتوقيت جرينتش، وفقا لبيانات موقع جولد برايس العالمي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1714.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0634 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 0.8% في الجلسة السابقة بفعل رؤية باول القاتمة لفرص تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1723.80 دولار.

Advertisements

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى مؤسسة فيليب فيوتشرز: "تعليقات باول بأنه ليس متحمسا لأسعار الفائدة السلبية حدت من موجة ارتفاع الذهب".

لكن ساندو قال إن الخطاب بصفة عامة كان إيجابيا للذهب مضيفا أن "الأسعار ارتفعت بعد أن قال باول إن الاقتصادات لا تبلى بلاء حسنا بسبب الفيروس ويمكن توقع المزيد من التحفيز، وهو يتوقع المزيد على الصعيد المالي".

وأمس الأربعاء، تعهد باول باستخدام أدوات البنك المركزي وفق ما تقتضيه الحاجة، ودعا لإنفاق مالي إضافي لمساعدة الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

وتتركز الأنظار حاليا على بيانات إعانة البطالة الأمريكية المقرر صدروها بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن آفاق الاقتصاد.

وتطلق البنوك المركزية والحكومات في أنحاء العالم دعما ماليا ونقديا غير مسبوق لحماية اقتصاداتها من الجائحة.

ويميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق إذ أنه يُعتبر في المعتاد وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وتراجع العملة.

وفي تأكيد للأثر الاقتصادي للوباء، تراجعت أسعار المنتجين الأمريكيين في أبريل نيسان بأكبر قدر منذ 2009، مما قاد إلى أكبر انخفاض سنوي في نحو أربع سنوات ونصف السنة.