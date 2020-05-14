شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة أولى رحلات المواطنين العائدين من أستراليا والان نبدء بالتفاصيل
بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بشأن تسهيل عودة المواطنين الراغبين من الخارج إلى المملكة، وبمتابعة من سمو وزير الخارجية غادرت الدفعة الأولى من أستراليا صباح اليوم متوجهة إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام.
وكان في وداعهم بمطار سيدني الدولي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم، والقنصل العام للمملكة في سيدني سلمان بن هزاع المطيري وعدد من أعضاء السفارة.
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