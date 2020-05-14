قطر تسجل 1733 إصابة جديدة بـ كورونا

2020-05-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وزارة الصحة في قطر اليوم الخميس، تسجيل 1733 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الصحة في قطر إن العدد الإجمالي للحالات النشطة التي تخضع للعلاج وصل إلى 24902 حالة، موضحةً أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 14 حالة.

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ولفتت وزارة الصحة في قطر إلى أنه تم تسجيل 213 حالة شفاء من فيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 3356 حالة، فيما تم فحص 4811 شخصًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس إلى 143938.





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