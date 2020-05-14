- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم رحاب خالد.. فنانة سعودية تجذب اهتمام أيرلندا بلوحاتها الفنية غير التقليدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رحاب خالد.. فنانة سعودية تجذب اهتمام أيرلندا بلوحاتها الفنية غير التقليدية
تصنع لنفسها اسمًا عالميًا
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
جذبت الفنانة السعودية الموهوبة، رحاب خالد، اهتمام وسائل الإعلام الأيرلندية، بعد أن انتشرت لوحاتها وأعمالها الفنية الجميلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال موقع intallaght، شركة وسائل إعلام يقع مقرها في دﺑلن، أيرلندا، إن رحاب خالد أضافت بعدًا جديدًا إلى عالم الفن من خلال إنشاء لوحات جميلة وصور جميلة على قطع الرخام والبلاط.
وأضاف: اكتسبت رحاب خالد، طالبة الفنون الجميلة في المملكة، اهتمامًا عالميًا بأعمالها الفنية، حيث تقوم بنحت الرخام والبلاط الكبير بمختلف الأحجام ثم تبدع بالرسم عليه، وهي تجربة مميزة وفريدة من نوعها للغاية.
وتابع: في البداية، لا يمكن للمشاهدين أن يعرفوا أن هذه التحف الفنية قد تم رسمها على البلاط وقطع الرخام، وعندما تجمع بين قطع صغيرة من الرسومات فستجد أنها تبدو وكأنها لوحة جدارية.
وكانت رحاب خالد مهتمة بالرسم منذ الطفولة؛ لذلك درسته وتصنع الآن لوحات فنية على قطع البلاط وتخلق أنماطًا جذابة، وتتراوح رسوماتها بين الصور والرسوم الكرتونية والمشاهد الجميلة على الرخام.
وشاركت الفنانة السعودية الموهوبة في العديد من مسابقات الرسم والتصوير وحققت نجاحًا كبيرًا، وبعد مشاركة أعمالها عبر منصات التواصل الاجتماعي حصلت على الكثير من الإطراءات التي أعطتها الكثير من التشجيع.
واختتم الموقع الأيرلندي قائلًا: تبدأ رحاب خالد أولى خطواتها في صنع اسمًا عالميًا لنفسها.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر رحاب خالد.. فنانة سعودية تجذب اهتمام أيرلندا بلوحاتها الفنية غير التقليدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.