رحاب خالد.. فنانة سعودية تجذب اهتمام أيرلندا بلوحاتها الفنية غير التقليدية

2020-05-14

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

جذبت الفنانة السعودية الموهوبة، رحاب خالد، اهتمام وسائل الإعلام الأيرلندية، بعد أن انتشرت لوحاتها وأعمالها الفنية الجميلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال موقع intallaght، شركة وسائل إعلام يقع مقرها في دﺑلن، أيرلندا، إن رحاب خالد أضافت بعدًا جديدًا إلى عالم الفن من خلال إنشاء لوحات جميلة وصور جميلة على قطع الرخام والبلاط.

وأضاف: اكتسبت رحاب خالد، طالبة الفنون الجميلة في المملكة، اهتمامًا عالميًا بأعمالها الفنية، حيث تقوم بنحت الرخام والبلاط الكبير بمختلف الأحجام ثم تبدع بالرسم عليه، وهي تجربة مميزة وفريدة من نوعها للغاية.

وتابع: في البداية، لا يمكن للمشاهدين أن يعرفوا أن هذه التحف الفنية قد تم رسمها على البلاط وقطع الرخام، وعندما تجمع بين قطع صغيرة من الرسومات فستجد أنها تبدو وكأنها لوحة جدارية.

وكانت رحاب خالد مهتمة بالرسم منذ الطفولة؛ لذلك درسته وتصنع الآن لوحات فنية على قطع البلاط وتخلق أنماطًا جذابة، وتتراوح رسوماتها بين الصور والرسوم الكرتونية والمشاهد الجميلة على الرخام.

وشاركت الفنانة السعودية الموهوبة في العديد من مسابقات الرسم والتصوير وحققت نجاحًا كبيرًا، وبعد مشاركة أعمالها عبر منصات التواصل الاجتماعي حصلت على الكثير من الإطراءات التي أعطتها الكثير من التشجيع.

Advertisements

واختتم الموقع الأيرلندي قائلًا: تبدأ رحاب خالد أولى خطواتها في صنع اسمًا عالميًا لنفسها.

تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على

شارك الخبر









