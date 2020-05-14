فيديو “المواطن”.. السلع والمنتجات الرمضانية متوفرة في متاجر بارق

2020-05-14

متابعات الخليج 365 _ أحمد الشهري _ بارق

رصدت عدسة “متابعات الخليج 365” اليوم الخميس توفر المخزون الغذائي والمنتجات الرمضانية التي يحتاجها المستهلكون في محافظة بارق.



ووثقت “متابعات الخليج 365” توفر المنتجات الغذائية بالمتاجر الموجودة ببارق وسط إقبال من المواطنين والمقيمين خلال الساعات المسموح بها للتسوق ضمن الإجراءات الاحترازية للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تقوم هذه المتاجر بغسل وتعقيم العربات الخاصة بالمستهلك ضمن الإجراءات الاحترازية.

وقال مواطنون إن جميع المواد الاستهلاكية والغذائية والتموينية وجميع المستلزمات الصحية متوفرة في الأسواق والمخابز والصيدليات والمتاجر، منوهين بما تقوم به بلدية بارق وغيرها من الجهات ذات العلاقة من تكثيف للحملات الرقابية بشكل متواصل على مختلف الأسواق والمخابز والمحال للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وضمان وفرة السلع وعدم رفع الأسعار.

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